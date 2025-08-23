1

Хуан Эрнангомес: «Мы не обеспокоены низким местом Испании в рейтинге команд Евробаскета»

Форвард сборной Испании не беспокоится по поводу низких ожиданий от команды.

«Не знаю, кто составляет эти рейтинги. Нас рейтинги никогда не волновали.

Все будет решаться в конкретных играх, и мы видели потенциал сборной Испании в матче против Германии. Мы можем бороться с кем угодно. Мы вели против Франции ​​в 20 очков и имели шанс обыграть Германию, хотя находимся на 10 позиций ниже в этом рейтинге.

Всякое может случиться. Нужна еще и удача, как это было с нами, когда мы побеждали», – заявил Эрнангомес.

Испанцы являются действующими чемпионами Европы и сыграют на групповом этапе турнира против Греции, Италии, Боснии и Герцеговины, Грузии и Кипра.

Официальный сайт международной федерации баскетбола на текущий момент оценивает сборную Испании одиннадцатыми по силе среди участников Евробаскета-2025.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?744 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Eurohoops
logoХуан Эрнангомес
logoсборная Испании
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Санти Альдама попал в окончательную заявку Испании на Евробаскет-2025, Альберто Диас пропустит турнир
922 августа, 06:50
Хуан Эрнангомес: «Нашим разыгрывающим 19 и 20 лет. Мы будем сражаться, но победы случаются не каждый раз»
20 августа, 10:30
Форвард «Панатинаикоса» Хуан Эрнангомес признан MVP первых игр 1/4 плей-офф Евролиги
224 апреля, 10:06Фото
Главные новости
Женская НБА. 36 очков и 13 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить «Вашингтон», «Атланта» выиграла у «Нью-Йорка» и другие матчи
вчера, 21:19Live
Деннис Шредер, Франц Вагнер и Даниэль Тайс – в заявке сборной Германии на Евробаскет-2025
вчера, 20:42
ЧЕ-2025. Девушки (U16). Финал. Испания выиграла у Словении и завоевала титул чемпиона Европы
вчера, 20:37
Серджо Скариоло: «У сборной Германии больше таланта, чем у Испании»
вчера, 20:05
Товарищеские матчи. 29 очков Франца Вагнера помогли Германии обыграть Испанию, Турция была сильнее Черногории
вчера, 19:58
Кендрик Перкинс: «Как только мы видели лучшую версию Джона Уолла, у него возникали проблемы из-за травм»
вчера, 19:50
Йонас Валанчюнас и Рокас Йокубайтис – в составе сборной Литвы на Евробаскет-2025
вчера, 19:44
«Оклахома» представила форму «City Edition» на сезон-2025/26
вчера, 19:19Фото
«Реал» запретил Дэвиду Крэмеру участвовать в Евробаскете
2вчера, 19:05
Дэмион Ли стал игроком «Ирони Нес-Циона»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Адетокумбо подарил свои кроссовки всем членам сборной Греции
вчера, 18:37
Кевин Макхэйл: «Баркли был ниже ростом, чем заявлялось официально, но все равно доминировал»
2вчера, 17:27
Тайриз Халибертон: «Просто возможность ходить – это сейчас как маленькая победа»
вчера, 17:14
Эргин Атаман: «Цель сборной Турции на Евробаскете – медаль»
1вчера, 17:11
Энтони Эдвардс попытался произнести свое китайское имя
вчера, 16:51Видео
Симоне Фонтеккьо молодым игрокам: «Езжайте за рубеж»
2вчера, 16:49
Ришон Холмс болельщикам «Панатинаикоса»: «Я буду данковать, а вы – неистовствовать»
вчера, 16:27
Димитрис Яннакопулос: «Пао» продлит контракт с Диносом Митоглу на пять лет»
вчера, 15:55
Лаури Маркканен вошел в состав сборной Финляндии на Евробаскет-2025
2вчера, 15:48
Санти Альдама о Йокиче: «Он – смесь Янниса и Дончича»
вчера, 15:14