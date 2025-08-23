Хуан Эрнангомес: «Мы не обеспокоены низким местом Испании в рейтинге команд Евробаскета»
Форвард сборной Испании не беспокоится по поводу низких ожиданий от команды.
«Не знаю, кто составляет эти рейтинги. Нас рейтинги никогда не волновали.
Все будет решаться в конкретных играх, и мы видели потенциал сборной Испании в матче против Германии. Мы можем бороться с кем угодно. Мы вели против Франции в 20 очков и имели шанс обыграть Германию, хотя находимся на 10 позиций ниже в этом рейтинге.
Всякое может случиться. Нужна еще и удача, как это было с нами, когда мы побеждали», – заявил Эрнангомес.
Испанцы являются действующими чемпионами Европы и сыграют на групповом этапе турнира против Греции, Италии, Боснии и Герцеговины, Грузии и Кипра.
Официальный сайт международной федерации баскетбола на текущий момент оценивает сборную Испании одиннадцатыми по силе среди участников Евробаскета-2025.
