Джефф Тиг: «Андре Игудала оказался на Матче всех звезд лишь потому, что тренер не хотел, чтобы туда попал Лу Уильямс»

Тиг считает, что Игудала съездил на Матч всех звезд незаслуженно.

«Игудала оказался на Матче всех звезд лишь потому, что тренер не хотел, чтобы туда попал Лу Уильямс. Лу Уилл был лучшим бомбардиром. Люди говорят, что у меня была худшая статистика среди всех участников Матча, но по-настоящему худшие показатели у Игудалы», – смеясь, заявил Тиг.

Самого Тига часто называют наименее заслуженным участником Матча всех звезд в современной истории НБА. В 2015 году он попал на Матч, имея статистику в 15,9 очка, 2,5 подбора и 7 передач. Голосовавшие отдали ему предпочтение в качестве награды за успехи «Атланты», которая в итоге завершила «регулярку» на первом месте Востока с результатом 60-22. Он стал одним из четырех игроков своей команды, удостоившихся этой чести.

Андре Игудала попал на Матч всех звезд в 2012 году со средними показателями за сезон в 12,4 очка, 6,1 подбора и 5,5 передачи. Лу Уильямс, вместе с которым Игудала тогда выступал за «Филадельфию», набирал в среднем 14,9 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи и был лучшим бомбардиром команды, возглавляемой Дагом Коллинзом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
