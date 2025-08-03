«Фенербахче» продлил контракт с Кемом Берчем
32-летний центровой продолжит выступать за турецкий клуб.
«Фенербахче» объявил о продлении на 1 год соглашения с канадским баскетболистом Кемом Берчем (206 см).
Берч присоединился к «Фенербахче» перед сезоном-2024/25. Он сыграл значительную роль в успехе «Фенербахче» в «Финале четырех» Евролиги в Абу-Даби, проводя в среднем 20 минут на паркете в победных матчах против «Панатинаикоса» и «Монако».
Показатели центрового в прошедшем сезоне Евролиги составили 3,5 очка, 3,7 подбора менее чем за 14 минут в среднем за встречу.
Берч был признан MVP финальной серии прошедшего розыгрыша чемпионата Турции. В 5 матчах против «Бешикташа» он в среднем набирал 11,2 очка, 5,2 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
