0

«Фенербахче» продлил контракт с Кемом Берчем

32-летний центровой продолжит выступать за турецкий клуб.

«Фенербахче» объявил о продлении на 1 год соглашения с канадским баскетболистом Кемом Берчем (206 см).

Берч присоединился к «Фенербахче» перед сезоном-2024/25. Он сыграл значительную роль в успехе «Фенербахче» в «Финале четырех» Евролиги в Абу-Даби, проводя в среднем 20 минут на паркете в победных матчах против «Панатинаикоса» и «Монако».

Показатели центрового в прошедшем сезоне Евролиги составили 3,5 очка, 3,7 подбора менее чем за 14 минут в среднем за встречу.

Берч был признан MVP финальной серии прошедшего розыгрыша чемпионата Турции. В 5 матчах против «Бешикташа» он в среднем набирал 11,2 очка, 5,2 подбора.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2182 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
logoФенербахче
logoКем Берч
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Турции
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» официально подтвердил новый 3-летний контракт Тарика Биберовича
10 июля, 17:44Фото
«Фенербахче» расстался с форвардом Дайшоном Пьером
7 июля, 20:35Фото
Форвард Микаэль Янтунен перешел в «Фенербахче» из «Парижа»
3 июля, 08:26Фото
Главные новости
Рик Питино: «Разыгрывающих защитников больше нет»
321 минуту назад
Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»
45 минут назад
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие матчи
150 минут назад
Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Финиксом», «Чикаго» примет «Атланту»
сегодня, 17:31
«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
2сегодня, 17:10
«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта
4сегодня, 16:25
Малик Бизли: «Готов снова доказывать, что мое место в НБА»
1сегодня, 15:24
«Сан-Антонио» подписал Майку Поттера
19сегодня, 15:09
Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»
4сегодня, 13:44
«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Клемен Препелич: «Видны признаки нового Луки. Он берет на себя роль лица клуба»
сегодня, 17:27
Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке
3сегодня, 16:51Видео
«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера
сегодня, 16:39
«Зенит» продлит контракт с Артемом Антиповым
сегодня, 15:55
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
1сегодня, 15:50
Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
сегодня, 12:00
«На подходе». Стефен Карри отреагировал на слова Джимми Батлера
6сегодня, 11:49Фото
Урош Трифунович подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
3сегодня, 09:39
Тарик Блэк покинул «Виллербан»
сегодня, 09:19
Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»
2сегодня, 05:59