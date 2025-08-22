  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Меня начинает трясти от одной мысли об этом». Том Тибодо устроил «Чикаго» 4-часовую тренировку по прилете в Бразилию
7

«Меня начинает трясти от одной мысли об этом». Том Тибодо устроил «Чикаго» 4-часовую тренировку по прилете в Бразилию

Жоаким Ноа лишний раз подтвердил репутацию Тибодо, поведав еще одну историю.

«Когда я играл за «Чикаго», нам выпала возможность сыграть в Рио, в Бразилии. Я так ждал этой поездки. И вот мы прилетаем, попадаем на базу «Фламенго», и Тибс решает провести тренировку… Он все испортил, все. Тибс похерил всю поездку.

Тибс, ну серьезно. Это просто смешно. Он провел 4-часовую тре… Я даже не хочу говорить об этом. Меня начинает трясти от одной мысли», – сказал Ноа.

Том Тибодо возглавлял «Буллс» с 2010 по 2015 год. В сезоне-2010/11 команда впервые впервые со времен Майкла Джордана одержала более 50 побед за сезон и дошла до финала Востока, где уступила «Майами». Следующие сезоны были омрачены травмой главной звезды команды Деррика Роуза, который порвал крестообразные связки в первом матче плей-офф-2012.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3560 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Young Man And The Three
logoЧикаго
logoНБА
logoЖоаким Ноа
logoТом Тибодо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жизнь после Джордана, самый молодой MVP и крушение надежд. Краткая история «Чикаго» 2000-2010-х
8829 июля, 16:05
Джош Харт: «Все, кто поливают Тибса, – полный отстой»
113 июня, 05:40
Том Тибодо выкупил страницу в New York Times, чтобы поблагодарить город и команду
3111 июня, 11:25Фото
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт»
17 минут назад
10 из 15 опрошенных ФИБА экспертов назвали Сербию фаворитом Евробаскета-2025
1сегодня, 20:20
Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета
сегодня, 20:05
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания разгромила Латвию (81:24), Словения победила Германию
1сегодня, 19:55
«Индиана» рассталась с ассистентом главного тренера Майком Вейнаром по обоюдному согласию
сегодня, 19:23
Товарищеские матчи. Эстония уступила Великобритании, Греция без Янниса Адетокумбо справилась с Италией
сегодня, 19:11
Эрик Споэльстра: «У нас интернациональная команда в этом году. Надеюсь, будем значительно лучше»
сегодня, 18:55
«Голден Стэйт» неоднократно за последний год пытался заполучить Леброна Джеймса
5сегодня, 18:15
Лэрри Нэнс-младший: «Очень не понравилось быть свободным агентом. Предпочитаю иметь работу»
сегодня, 17:52
Венсан Пуарье перенесет операцию на колене и будет восстанавливаться минимум 4 месяца
сегодня, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Колин Каслтон присоединится к «Орландо»
21 минуту назад
Бразилия опережает США в предварительном рейтинге ФИБА на чемпионат Америки
сегодня, 19:54Фото
Айзейя Майк завершает переговоры о переходе в «Баварию»
сегодня, 18:40
Сату Сабалли о матчах бэк-ту-бэк: «Ужас. Им нет дела до здоровья игроков»
1сегодня, 18:27
Неэмиаш Кета и Траванте Уильямс – в финальном составе сборной Португалии на Евробаскет-2025
сегодня, 15:45
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
сегодня, 14:20
«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
сегодня, 13:47Фото
Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
сегодня, 13:40Фото
Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
сегодня, 11:39
Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
1сегодня, 10:57