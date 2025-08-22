«Меня начинает трясти от одной мысли об этом». Том Тибодо устроил «Чикаго» 4-часовую тренировку по прилете в Бразилию

Жоаким Ноа лишний раз подтвердил репутацию Тибодо, поведав еще одну историю.

«Когда я играл за «Чикаго », нам выпала возможность сыграть в Рио, в Бразилии. Я так ждал этой поездки. И вот мы прилетаем, попадаем на базу «Фламенго», и Тибс решает провести тренировку… Он все испортил, все. Тибс похерил всю поездку.

Тибс, ну серьезно. Это просто смешно. Он провел 4-часовую тре… Я даже не хочу говорить об этом. Меня начинает трясти от одной мысли», – сказал Ноа.

Том Тибодо возглавлял «Буллс» с 2010 по 2015 год. В сезоне-2010/11 команда впервые впервые со времен Майкла Джордана одержала более 50 побед за сезон и дошла до финала Востока, где уступила «Майами». Следующие сезоны были омрачены травмой главной звезды команды Деррика Роуза, который порвал крестообразные связки в первом матче плей-офф-2012.