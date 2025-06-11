Том Тибодо выкупил страницу в New York Times, чтобы поблагодарить город и команду
Том Тибодо попрощался с «Никс».
Главный тренер был уволен после выхода в финал Восточной конференции.
«Спасибо лучшему городу мира с лучшими болельщиками.
Когда меня наняли в 2020 году, я сказал, что это была работа моей мечты. Спасибо игрокам и тренерам, которые отдали себя команде. Всем, кто делает клуб особенным. Горжусь всем, чего мы достигли вместе, включая 4 выхода в плей-офф и проход в финал Восточной конференции, наш первый за 25 лет.
Спасибо болельщикам, которые верили в меня и поддерживали с самого первого дня. Ваша поддержка и энергия в Гардене всегда останутся в моей памяти.
С благодарностью и уважением», – написал Том Тибодо.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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