Том Тибодо выкупил страницу в New York Times, чтобы поблагодарить город и команду

Том Тибодо попрощался с «Никс».

Главный тренер был уволен после выхода в финал Восточной конференции.

«Спасибо лучшему городу мира с лучшими болельщиками.

Когда меня наняли в 2020 году, я сказал, что это была работа моей мечты. Спасибо игрокам и тренерам, которые отдали себя команде. Всем, кто делает клуб особенным. Горжусь всем, чего мы достигли вместе, включая 4 выхода в плей-офф и проход в финал Восточной конференции, наш первый за 25 лет.

Спасибо болельщикам, которые верили в меня и поддерживали с самого первого дня. Ваша поддержка и энергия в Гардене всегда останутся в моей памяти.

С благодарностью и уважением», – написал Том Тибодо .