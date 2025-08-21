  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вадим Воронцов об уходе из «Реала»: «Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем»
0

Вадим Воронцов об уходе из «Реала»: «Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем»

Вадим Воронцов объяснил решение покинуть «Реал» и перейти в МБА-МАИ.

- Не уговаривали ли вас остаться в «Реале»? Не исключаешь варианта, что вернешься туда через какое-то время?

– Мне предлагали остаться, зимой обсуждали новый контракт. Но я понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем, моей ролью, и решил сменить обстановку. Что касается возможного возвращения, то для меня это всегда открытая опция. Я больше не считаюсь легионером в Испании. Поэтому в случае удачной игры могу быть интересен не только «Реалу», но и другим испанским клубам в будущем.

- Почему выбрал МБА-МАИ? Выступление в Единой молодежной лиге ВТБ может способствовать твоему прогрессу?

– Я выбрал столичный клуб во многом из-за тренерского штаба. На мой взгляд, специалисты в МБА-МАИ лучшие в своем деле в России. Думаю, что под руководством Александра Афанасьева и его помощников мне будет проще сделать переход от юношеского баскетбола к взрослому. В молодежной лиге ВТБ мне придется столкнуться с новыми скоростями и уровнем «физики». Очень жду начала сезона.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3069 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМБА-МАИ
Вадим Воронцов
logoЕдиная лига ВТБ
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
МБА-МАИ: «По завершении инцидента ждем Даниила Касаткина в команде»
419 августа, 14:10
Евгений Воронов, Антон Понкрашов, Евгений Бабурин и Павел Подкользин поучаствовали в фестивале баскетбола в Мончегорске
18 августа, 05:18Фото
МБА-МАИ официально отправила Егора Сорокина в аренду в «Динамо-Владивосток»
1 августа, 10:45Фото
Форвард Егор Сорокин перейдет из МБА-МАИ в «Динамо-Владивосток»
30 июля, 17:48
Главные новости
Товарищеские матчи. Сербия играет со Словенией, Испания встретится с Германией и другие матчи
116 минут назадLive
«Обязательно там надевай презерватив». Майкл Портер рассказал о прощальном сообщении Николы Йокича после обмена в «Бруклин»
223 минуты назад
«Сакраменто» пытается обменять Малика Монка, чтобы освободить место для Расселла Уэстбрука
846 минут назад
Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Атлантой», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие матчи
сегодня, 17:10
Дайшон Пьер подписал контракт с УНИКСом
1сегодня, 16:49
Инсайдер Джейк Фишер: «Буллс» не хотят терять Джоша Гидди, они в режиме ожидания»
1сегодня, 16:44
Матч, в котором будет выведен из обращения номер Деррика Роуза – самый дорогой по стоимости билетов в истории «Чикаго»
1сегодня, 16:33Фото
Серж Ибака об уходе Кавая Ленарда из «Торонто»: «Я не мог в это поверить»
2сегодня, 16:22
Будущее Янниса Адетокумбо остается под вопросом, «Бакс» ждут его возвращения с Евробаскета
сегодня, 16:14
Отец Джейлена Брауна арестован за покушение на убийство из-за спора на парковке
3сегодня, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Эрик Споэльстра: «Пелле Ларссон продолжит прогрессировать»
сегодня, 15:27
Крист Кумадже примет участие в предсезонном лагере «Олимпиакоса»
сегодня, 14:55
МБА-МАИ опубликовала расписание предсезонных матчей
сегодня, 14:39
Филип Шкобаль подписал контракт с «Црвеной Звездой»
сегодня, 14:32
«Олимпиакос» хочет предложить контракт Дэлано Бэнтону
сегодня, 11:29
Давис Бертанс о работе Луки Банки: «Мало кто из тренеров смог настолько повлиять на команду за такой короткий срок»
сегодня, 10:34
Сборная Боснии и Герцоговины приедет на Евробаскет с Нуркичем, но без Мусы, Гарзы и Кастаньеды
сегодня, 10:20
Обри Доукинс продолжит карьеру в итальянском «Удине»
сегодня, 09:51
Мэтт Томас перейдет из «Альбы» в «Гранаду»
сегодня, 09:37
Дэвид Вантерпул: «Карлтон Кэррингтон – настоящий боец. Никогда не сдается»
сегодня, 09:25