Вадим Воронцов об уходе из «Реала»: «Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем»

Вадим Воронцов объяснил решение покинуть «Реал» и перейти в МБА-МАИ.

- Не уговаривали ли вас остаться в «Реале»? Не исключаешь варианта, что вернешься туда через какое-то время?

– Мне предлагали остаться, зимой обсуждали новый контракт. Но я понимал, что вряд ли буду прогрессировать в связи с ограниченным игровым временем, моей ролью, и решил сменить обстановку. Что касается возможного возвращения, то для меня это всегда открытая опция. Я больше не считаюсь легионером в Испании. Поэтому в случае удачной игры могу быть интересен не только «Реалу», но и другим испанским клубам в будущем.

- Почему выбрал МБА-МАИ? Выступление в Единой молодежной лиге ВТБ может способствовать твоему прогрессу?

– Я выбрал столичный клуб во многом из-за тренерского штаба. На мой взгляд, специалисты в МБА-МАИ лучшие в своем деле в России. Думаю, что под руководством Александра Афанасьева и его помощников мне будет проще сделать переход от юношеского баскетбола к взрослому. В молодежной лиге ВТБ мне придется столкнуться с новыми скоростями и уровнем «физики». Очень жду начала сезона.