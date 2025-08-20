Дмитрий Хвостов остался в «Пари НН»
«Пари НН» решил сохранить Дмитрия Хвостова.
Руководство «Пари НН» не стало использовать опцию выхода из контракта с разыгрывающим защитником (35 лет, 190 см). Хвостов прошел медосмотр и приступил к тренировкам с командой, сообщает «Свободный агент».
Хвостов является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 и Евробаскета-2011, а также пятикратным участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
Предстоящий сезон станет для него восьмым в составе нижегородского клуба. В прошлом сезоне он набирал 6,4 очка, 1,6 подбора и 3,8 передачи в среднем за матч.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1969 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
