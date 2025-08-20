Тэвион Кинси в последний момент отказался от перехода в «Тренто»
«Тренто» не смог заполучить Тэвиона Кинси.
Ранее клуб согласовал переезд молодого баскетболиста в Европу.
25-летний защитник не был выбран на драфте-2023 НБА и провел 2 сезона в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Юты».
Кинси набирал 12,3 очка, 4 подбора и 2,8 передачи в прошедшем сезоне.
В последний момент игрок отказался от контракта и решил продолжить выступление в лиге развития.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1583 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости