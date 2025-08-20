Тэвион Кинси в последний момент отказался от перехода в «Тренто»

«Тренто» не смог заполучить Тэвиона Кинси.

Ранее клуб согласовал переезд молодого баскетболиста в Европу.

25-летний защитник не был выбран на драфте-2023 НБА и провел 2 сезона в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Юты».

Кинси набирал 12,3 очка, 4 подбора и 2,8 передачи в прошедшем сезоне.

В последний момент игрок отказался от контракта и решил продолжить выступление в лиге развития.