Менеджер НБА: «Владельцы подписывают новое коллективное соглашение, а потом требуют искать пути его обхода»

Фронт-офисы НБА столкнулись с массой сложностей.

Новое коллективное соглашение и правила второго потолка затруднили работу клубов.

«Второй порог – чертовски сложная штука. Раньше просто задирали уровень налога, так что вопрос был в соотношении потраченных денег и чемпионства. И обычно владельцы в этих условиях сдвигали фишки на середину стола и платили.

С ограничениями на обмены и драфт цена стала слишком высокой, дело не только в деньгах, но и в ограничениях работы», – заявил один менеджер лиги.

«Владельцы пытаются не раздувать пузырь. Система налоговых порогов позволяет ограничить требования игроков. Звезды получат свои деньги, но стало сложнее давать серьезные контракты другим ветеранам.

Забавно, как владельцы подписывают новое соглашение, заставляя нас действовать в его рамках, и тут же требуют искать пути его обхода.

Новые ограничения связывают нас по рукам и ногам. Осторожность требуется во всем. Мы в кандалах.

Знаете, кого нужно нанимать, чтобы работать с нынешним потолком? Гудини. Единственная кандидатура. Он может снять такие оковы. Но мы не Гудини», – признался другой управленец.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Heavy.
logoНБА
