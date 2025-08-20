2

Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал участие в крупнейшей краже атрибутики

Следствие продвинулось по делу о краже в «Майами».

За три года, по информации организации, были вынесены более 400 элементов формы и других памятных вещей. Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал свою вину. Маркос Томас Перес провел 25 лет в полиции Майами и работал на клуб с 2016 по 2021 год и на НБА – с 2022 по 2025.

Следствие проследило продажу более 100 вещей на сумму около 1,9 миллиона долларов.

В рамках одной из сделок Перес получил 100 тысяч за майку Леброна Джеймса с финала НБА. Позже она была перепродана на аукционе Сотбис за 3,7 миллиона.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1180 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoМайами
logoЛеброн Джеймс
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных моментов XXI века в НБА
17вчера, 14:30
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане: «Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня»
2017 августа, 17:17
«Даллас» – главный претендент на Леброна Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс». «Кливленд» – 2-й, «Майами» – 3-й у букмекеров
184 августа, 10:20
Главные новости
Богдан Богданович: «Лука Дончич может уничтожить кого угодно в турнире. Набрать 50-60 очков»
11 минут назад
Вик Грусбек: «Мы по полной работаем над скорым возвращением в гонку»
21 минуту назад
Билл Чисхолм: «Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит»
31 минуту назад
Эйжа Уилсон (32 + 12 подборов + 5 блок-шотов) принесла «Эйсес» победу над «Атлантой»
сегодня, 04:30Видео
Женская НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Миннесоту», 32+12 от Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить «Атланту» и другие результаты
2сегодня, 04:18
«Атланта» подписала однолетний контракт с Калебом Хьюстаном
вчера, 22:07
«Барселона» проявляет интерес к Майлзу Норрису
вчера, 20:28
Товарищеские матчи. 28+6+10 от Дончича помогли Словения обыграть Великобританию
3вчера, 20:04
Софи Каннингем выбыла до конца сезона из-за травмы колена
3вчера, 19:08
Джаред Дадли: «Джон Уолл научил парней зарабатывать деньги. В том числе меня»
3вчера, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» подпишет Скала Лабиссьера
сегодня, 04:54
Алондес Уильямс присоединился к «Вашингтону»
сегодня, 04:44
Девин Робинсон близок к переходу в «Хапоэль Холон»
вчера, 20:34
Оскар Тшибве подписал двусторонний контракт с «Ютой»
вчера, 19:24
Данило Галлинари присоединился к сборной Италии
вчера, 18:52
Брэдли Бил – Джону Уоллу: «Без Даба не было бы БиБи! Наслаждайтесь новой главой!»
6вчера, 17:42
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
вчера, 16:52
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
вчера, 16:28
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
6вчера, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
вчера, 15:22