Данкан Робинсон: «Броски со своей половины на последних секундах четвертей должны идти в отдельную категорию статистики»

Форвард «Детройта» предложил изменение в подсчете статистики.

«Я подсмотрел эту идею у Зака Лоу, но мне кажется, это очевидно, что броски на последних секундах четвертей со своей половины должны идти в отдельную категорию статистики и не влиять на твой процент попаданий с игры.

Терпеть не могу, когда вижу, как кто-нибудь стучит мячом, пока время четверти не истечет, а потом запускает со своей половины, зная, что этот бросок не будет считаться. И типа такой: «Ой, я просто не успел вовремя выбросить».

Понимаю, почему некоторые ребята не хотят портить свой процент – у них бонусы в контракте прописаны или еще что-то. Но я считаю, что все должны пытаться исполнять такие броски», – сказал Робинсон .