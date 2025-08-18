Евгений Воронов, Антон Понкрашов, Евгений Бабурин и Павел Подкользин поучаствовали в фестивале баскетбола в Мончегорске

Именитый игроки провели турнир и мастер-класс в Заполярье.

16 августа в Мончегорске прошел «Норникель Медиафест», в рамках которого был проведен баскетбольный турнир.

Победителями стала команда звезд, включающая Евгения Воронова , Антона Понкрашова , Евгения Бабурина и Павла Подкользина. В финале они обыграли команду Медиа, в которую входили, помимо прочих, генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян и менеджер пресс-службы московского клуба Виктор Павленко.

По завершении турнира Евгений Воронов и Виктор Павленко провели мастер-класс для юных баскетболистов Мончегорска.

«Получился отличный фестиваль! Особенно важно, что пришло много семей с детьми. Мы стараемся поддерживать подобные инициативы и принимать в них участие. Поиграть в баскетбол всегда приятно, состав участников интересный – и профессионалы, и любители, и сотрудники «Норникеля». Атмосфера очень приятная! Такие фестивали в первую очередь важны для жителей регионов, у людей есть возможность увидеть прославленных спортсменов вживую. Игроки ПБК МБА не в первый раз приезжают в Заполярье, и мы как клуб считаем важным быть частью таких мероприятий», – сказал Игорь Кочарян.