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Тренер «Наггетс»: «Дарон Холмс будет в ротации с первого дня. Просто зверь. Он же может претендовать на «Новичка года»?»

«Денвер» описал промежуточные итоги межсезонья.

«Нам нужно было поработать с глубиной состава. Это стало понятно еще зимой. В этом году Дарон Холмс будет в команде, это уже серьезно. Мы добавили Кэма Джонсона, Йонаса Валанчюнаса, Тима Хардуэя, вернули Брюса Брауна. И нам нравится наша молодежь. Наши приобретения немного снимут с них давление и необходимость выделяться в каждом матче.

Конечно, хотелось бы, чтобы эпизод с Валанчюнасом не случился. Но ситуация не зашла за рамки приличий. Йонас – замечательный игрок, нас не удивил интерес к нему в НБА и в Европе. Поэтому мы его и выменяли.

Мы сразу сказали ему, что рассчитываем на его присутствие в Денвере, и он не придпринимал никаких усилий, чтобы выйти из своего контракта», – поделился офис команды.

«Дарон Холмс (22-й номер драфта-2024) будет в ротации с первого дня. Это произошло бы и в прошлом сезоне, если бы не его травма (разрыв ахилла в прошлой Летней лиге).

Настоящий зверь. Вы видели это в Лас-Вегасе (13 очков, 9,5 подбора, 1,8 передачи, 1 перехват в 4 матчах).

Он умеет бросать, играть с ведения против «больших» соперника, хорошо видит возможности для передач. Готов играть в защите. Можно начинать кампанию за звание «Новичка года». Он же может на нее претендовать?

Кэм Джонсон отлично подходит к нашему составу. Все говорят о его броске и приличной защите. Но нас привлекли его открывания под кольцом. У нас в команде куча распасовщиков, включая Николу Йокича. Кэм сможет постоянно исполнять лэй-апы», – рассказал тренерский штаб клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Spotrac
logoЙонас Валанчюнас
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