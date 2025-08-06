0

Тайриз Макси: «Много работаю над игрой в трехсекундной зоне»

Тайриз Макси рассказал, какой аспект игры он сейчас развивает.

«Я много над чем работаю. Много работаю, например, над игрой в трехсекундной зоне, над тем, как замедлить игру и создавать моменты для партнеров по команде.

Мне нужно научиться контролировать игру в лучшем темпе, контролировать игру все 48 минут, будь то с мячом в руках, без мяча, когда я на скамейке запасных и помогаю партнерам по команде. Это один из шагов, который я очень хочу сделать», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2780 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ClutchPoints
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Из-за коллапса «Филы» Пола Джорджа вынудили отказаться от любимого дела – подкаста
76 августа, 21:20
Джоэл Эмбиид, скорее всего, пропустит начало тренировочного лагеря
85 августа, 17:55
Куда делись бомбические подписания в НБА? Уэстбрук, Симмонс, Куминга до сих пор без клуба – и вот почему
385 августа, 04:45
Джефф Даутин заключил 2-летний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
4 августа, 16:22
Главные новости
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
6 минут назадВидео
Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты
41 минуту назад
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Чикаго», «Голден Стэйт» разобрался с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 04:14
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
1вчера, 21:30
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
1вчера, 20:28
Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
3вчера, 19:04
Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
3вчера, 18:54
Ник Райт: «Весьма вероятно, что у Луки Дончича не будет партнера по команде лучше, чем Леброн Джеймс»
24вчера, 17:57
Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикса»
3вчера, 16:50
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
4вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе
57 минут назад
Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»
вчера, 20:41
«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге
вчера, 20:34
Ришон Холмс о переходе в «Панатинаикос»: «Я приехал сюда побеждать»
вчера, 19:25
Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
вчера, 19:16
Андрей Кириленко: «Сборная России должна играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе»
1вчера, 18:35
Пабло Ласо может сменить Серджо Скариоло на посту главного тренера сборной Испании
вчера, 18:26
Криступас Жемайтис стал игроком «Манисы»
вчера, 17:44
Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»
вчера, 17:34
«Клипперс» подписали Патрика Болдуина и Тайтая Вашингтона в тренировочный лагерь
3вчера, 17:12