Тайриз Макси: «Много работаю над игрой в трехсекундной зоне»

Тайриз Макси рассказал, какой аспект игры он сейчас развивает.

«Я много над чем работаю. Много работаю, например, над игрой в трехсекундной зоне, над тем, как замедлить игру и создавать моменты для партнеров по команде.

Мне нужно научиться контролировать игру в лучшем темпе, контролировать игру все 48 минут, будь то с мячом в руках, без мяча, когда я на скамейке запасных и помогаю партнерам по команде. Это один из шагов, который я очень хочу сделать», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».