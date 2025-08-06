Адмирал Скофилд близок к переходу в «Кэрнс»

Адмирал Скофилд может продолжить карьеру в Австралии.

Бывший игрок НБА Адмирал Скофилд ведет активные переговоры с австралийским клубом «Кэрнс».

Американский форвард провел четыре сезона в НБА, выступая за «Орландо» и «Вашинтон». В минувшем сезоне Скофилд играл за французский «Виллербан », набирая 6,9 очка (50% из-за дуги) и 2,0 подбора за матч.