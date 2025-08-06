Адмирал Скофилд близок к переходу в «Кэрнс»
Адмирал Скофилд может продолжить карьеру в Австралии.
Бывший игрок НБА Адмирал Скофилд ведет активные переговоры с австралийским клубом «Кэрнс».
Американский форвард провел четыре сезона в НБА, выступая за «Орландо» и «Вашинтон». В минувшем сезоне Скофилд играл за французский «Виллербан», набирая 6,9 очка (50% из-за дуги) и 2,0 подбора за матч.
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости