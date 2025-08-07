«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта

«Зенит» расстался с Окаро Уайтом.

Американский форвард (32 года, 203 см) покинул петербургский клуб по завершении срока действия контракта.

Уайт пришел в «Зенит » в январе 2025 года и помог команде во второй раз в истории клуба выиграть регулярный чемпионат Лиги ВТБ, а также завоевать серебряные медали лиги.

Американец сыграл в 30 матчах Лиги ВТБ, в среднем набирая 7,7 очка, 3,4 подбора, 0,9 передачи и 0,7 перехвата за 20 минут на паркете.

Уайт не был выбран на драфте НБА в 2014 году, но отыграл три сезона в лиге, выйдя на площадку в 44 матчах.