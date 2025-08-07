5

«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта

«Зенит» расстался с Окаро Уайтом.

Американский форвард (32 года, 203 см) покинул петербургский клуб по завершении срока действия контракта.

Уайт пришел в «Зенит» в январе 2025 года и помог команде во второй раз в истории клуба выиграть регулярный чемпионат Лиги ВТБ, а также завоевать серебряные медали лиги.

Американец сыграл в 30 матчах Лиги ВТБ, в среднем набирая 7,7 очка, 3,4 подбора, 0,9 передачи и 0,7 перехвата за 20 минут на паркете.

Уайт не был выбран на драфте НБА в 2014 году, но отыграл три сезона в лиге, выйдя на площадку в 44 матчах.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2781 голос
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Зенита»
logoЗенит
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
Окаро Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» продлит контракт с Артемом Антиповым
7 августа, 15:55
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
17 августа, 15:50
«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
17 августа, 13:01
Андрей Мартюк продолжит карьеру в «Зените»
555 августа, 23:43
Главные новости
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции
12 минут назадВидео
Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты
47 минут назад
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Чикаго», «Голден Стэйт» разобрался с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 04:14
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
1вчера, 21:30
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Словакии, Хорватия разгромила Данию и другие результаты
1вчера, 20:28
Обрад Фимич: «Алексей Швед намерен играть еще минимум два сезона. Ведем переговоры с «Зенитом»
3вчера, 19:04
Товарищеские матчи. Сербия обыграла Грецию благодаря 23+19 от Йокича, Италия встречается с Латвией
3вчера, 18:54
Ник Райт: «Весьма вероятно, что у Луки Дончича не будет партнера по команде лучше, чем Леброн Джеймс»
24вчера, 17:57
Майк Мускала станет ассистентом главного тренера «Финикса»
3вчера, 16:50
Боб Кузи: «Джейлен Браун не выведет «Селтикс» на землю обетованную»
4вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе
сегодня, 04:38
Иффе Лундберг, Айзейя Майк и Франк Ниликина могут покинуть «Партизан»
вчера, 20:41
«Партизан» – главный претендент на Мо Бамбу в Евролиге
вчера, 20:34
Ришон Холмс о переходе в «Панатинаикос»: «Я приехал сюда побеждать»
вчера, 19:25
Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
вчера, 19:16
Андрей Кириленко: «Сборная России должна играть на регулярной основе, чтобы быть в тонусе»
1вчера, 18:35
Пабло Ласо может сменить Серджо Скариоло на посту главного тренера сборной Испании
вчера, 18:26
Криступас Жемайтис стал игроком «Манисы»
вчера, 17:44
Стивен Инок подписал контракт с «Арисом»
вчера, 17:34
«Клипперс» подписали Патрика Болдуина и Тайтая Вашингтона в тренировочный лагерь
3вчера, 17:12