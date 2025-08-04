«Парма» подписала центрового «Игокеи» Терелла Картера

29-летний американец продолжит карьеру в пермском клубе.

«Парма » объявила о заключении 1-летнего соглашения с Тереллом Картером (208 см).

Прошедший сезон центровой провел в составе боснийской «Игокеи», занявшей 5-е место в регулярном сезоне Адриатической лиги. По ходу турнира американец дважды признавался MVP тура. В плей-офф его команда уступила «Црвене Звезде» (0-2) на стадии 1/4 финала.

В 40 матчах Картер приносил своей команде в среднем 12,4 очка, 4,9 подбора и 1,5 передачи.