Нэнси Либерман: «Казинс дважды хотел избить Джорджа Карла. Это один из главных расистов в лиге среди тренеров»

Бывшая помощница Джорджа Карла рассказала о его отношениях с Демаркусом Казинсом.

Либерман работала в «Кингс» с 2015 по 2018 год.

«Казинс дважды пытался избить Карла в раздевалке. Именно поэтому ему не давали шансов, потому что тренерское сообщество – это не шутка.

Я присутствовала на собраниях. Это было просто невероятно. Карл – один из главных расистов в лиге среди тренеров. Спросите у Кармело Энтони», – рассказала Либерман.

Карл был уволен из «Сакраменто» в 2016 году. Казинса обменяли в «Новый Орлеан» в 2017-м.