Лука Дончич поучаствовал в перепалке с Бонгой и тут же попал через него из-за дуги
Словенский разыгрывающий встал на защиту партнеров.
После данка Кристиана Андерсена в товарищеском матче между Словенией и Германией защитник сборной Германии Исаак Бонга принялся задирать соперников. Лука Дончич сначала обсудил с Бонгой его поведение, а в следующей атаке реализовал через него трехочковый со степбэком.
Дончич набрал 19 очков. Словения уступила Германии – 103:89.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
