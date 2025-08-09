Лука Дончич поучаствовал в перепалке с Бонгой и тут же попал через него из-за дуги

Словенский разыгрывающий встал на защиту партнеров.

После данка Кристиана Андерсена в товарищеском матче между Словенией и Германией защитник сборной Германии Исаак Бонга принялся задирать соперников. Лука Дончич сначала обсудил с Бонгой его поведение, а в следующей атаке реализовал через него трехочковый со степбэком.

Дончич набрал 19 очков. Словения уступила Германии – 103:89.