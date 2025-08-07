Малик Бизли: «Готов снова доказывать, что мое место в НБА»

Малик Бизли заявил, что готов снова доказывать, что достоин играть в НБА.

«Мне кажется, что люди отворачиваются от меня. Люди в СМИ говорили всякую чушь обо мне, осуждали меня. Совершал ли я ошибки в своей жизни? Да. Я живой человек.

Я знаю то, что я знаю. Лето продолжается. Нужно сохранять позитивный настрой. Скажу вам одно: я разозлен, я готов уничтожить любого, кто попадется мне на пути, я готов снова доказывать, что мое место в этой лиге», – сказал 28-летний защитник.

Сообщалось, что окружная прокуратура проводит расследование в отношении Бизли , который подозревается в ставках, связанных с матчами НБА . Это помешало «Детройту » подписать новый контракт с игроком. На данный момент он является свободным агентом.

Также сообщалось, что у Бизли множество долговых обязательств. Общая сумма по ним доходит до 8 миллионов долларов.