Женская НБА. «Миннесота» в гостях разгромила «Лас-Вегас» с разницей «+53»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.

«Миннесота» в гостях разгромила «Лас-Вегас» с разницей в 53 очка.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Лас-Вегас – Миннесота – 58:111 (17:35, 16:32, 16:25, 9:19)

ЛАС-ВЕГАС: Лойд (12), Уилсон (10).

МИННЕСОТА: Макбрайд (24), Шепард (18 + 14 подборов), Коллиер (18), Клюндикова (8 + 4 подбора + 1 перехват + 1 блок-шот), Косу (4 + 2 подбора).

2 августа. 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
