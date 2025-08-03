Женская НБА. «Миннесота» в гостях разгромила «Лас-Вегас» с разницей «+53»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.

«Миннесота» в гостях разгромила «Лас-Вегас» с разницей в 53 очка. Женская НБА Регулярный чемпионат Лас-Вегас – Миннесота – 58:111 (17:35, 16:32, 16:25, 9:19) ЛАС-ВЕГАС : Лойд (12), Уилсон (10). МИННЕСОТА : Макбрайд (24), Шепард (18 + 14 подборов), Коллиер (18), Клюндикова (8 + 4 подбора + 1 перехват + 1 блок-шот), Косу (4 + 2 подбора). 2 августа . 22.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.