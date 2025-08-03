«Бруклин» подписал контракт с одним из лучших молодых игроков китайской лиги Цзэном Фанбо

«Нетс» усилились 22-летним китайским баскетболистом.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Бруклин » договорился о соглашении с форвардом Цзэном Фанбо (208 см). О деталях контракта не сообщается.

Фанбо выступал за команду G-лиги «Игнайт» в сезоне-2021/22. Не выбранный на драфте НБА 2022 года китаец подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой», которая отчислила его после Летней лиги, и игрок принял решение перейти в китайский чемпионат.

В прошлом сезоне Китайской баскетбольной ассоциации он в среднем набирал 14,7 очка, 4,6 подбора и 1,6 блок-шота, реализуя 53% бросков с игры и 41% с трехочковой дистанции.