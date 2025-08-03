3

«Бруклин» подписал контракт с одним из лучших молодых игроков китайской лиги Цзэном Фанбо

«Нетс» усилились 22-летним китайским баскетболистом.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Бруклин» договорился о соглашении с форвардом Цзэном Фанбо (208 см). О деталях контракта не сообщается.

Фанбо выступал за команду G-лиги «Игнайт» в сезоне-2021/22. Не выбранный на драфте НБА 2022 года китаец подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой», которая отчислила его после Летней лиги, и игрок принял решение перейти в китайский чемпионат.

В прошлом сезоне Китайской баскетбольной ассоциации он в среднем набирал 14,7 очка, 4,6 подбора и 1,6 блок-шота, реализуя 53% бросков с игры и 41% с трехочковой дистанции.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2182 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoБруклин
logoНБА
переходы
Цзэн Фанбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Sports Illustrated: «Из всех игроков «Бруклина» Егор Дёмин – самый непредсказуемый»
42 августа, 18:28
Кэм Томас считает себя игроком не хуже Тайлера Хирро, Ар Джей Барретта или Иммануэла Куикли
141 августа, 15:46
Рики Каунсил подпишет однолетний контракт с «Бруклином»
31 августа, 15:23
Главные новости
Рик Питино: «Разыгрывающих защитников больше нет»
320 минут назад
Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»
44 минуты назад
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие матчи
149 минут назад
Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Финиксом», «Чикаго» примет «Атланту»
сегодня, 17:31
«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
2сегодня, 17:10
«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта
4сегодня, 16:25
Малик Бизли: «Готов снова доказывать, что мое место в НБА»
1сегодня, 15:24
«Сан-Антонио» подписал Майку Поттера
19сегодня, 15:09
Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»
4сегодня, 13:44
«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Клемен Препелич: «Видны признаки нового Луки. Он берет на себя роль лица клуба»
сегодня, 17:27
Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке
3сегодня, 16:51Видео
«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера
сегодня, 16:39
«Зенит» продлит контракт с Артемом Антиповым
сегодня, 15:55
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
1сегодня, 15:50
Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
сегодня, 12:00
«На подходе». Стефен Карри отреагировал на слова Джимми Батлера
6сегодня, 11:49Фото
Урош Трифунович подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
3сегодня, 09:39
Тарик Блэк покинул «Виллербан»
сегодня, 09:19
Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»
2сегодня, 05:59