«Бруклин» подписал контракт с одним из лучших молодых игроков китайской лиги Цзэном Фанбо
«Нетс» усилились 22-летним китайским баскетболистом.
По информации инсайдера Майкла Скотто, «Бруклин» договорился о соглашении с форвардом Цзэном Фанбо (208 см). О деталях контракта не сообщается.
Фанбо выступал за команду G-лиги «Игнайт» в сезоне-2021/22. Не выбранный на драфте НБА 2022 года китаец подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой», которая отчислила его после Летней лиги, и игрок принял решение перейти в китайский чемпионат.
В прошлом сезоне Китайской баскетбольной ассоциации он в среднем набирал 14,7 очка, 4,6 подбора и 1,6 блок-шота, реализуя 53% бросков с игры и 41% с трехочковой дистанции.
Да
Нет
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости