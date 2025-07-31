Александар Джикич продлил контракт со сборной Грузии до конца ЧМ-2027
Александар Джикич продолжит работу со сборной Грузии.
54-летний сербский специалист подписал 2-летнее продление контракта в преддверии Евробаскета-2025. Джикич будет тренировать сборную до конца чемпионата мира 2027 года.
На чемпионате Европы грузины попали в группу С с Испанией, Италией, Грецией, Кипром и Боснией и Герцоговиной.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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