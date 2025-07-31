Александар Джикич продлил контракт со сборной Грузии до конца ЧМ-2027

Александар Джикич продолжит работу со сборной Грузии.

54-летний сербский специалист подписал 2-летнее продление контракта в преддверии Евробаскета-2025. Джикич будет тренировать сборную до конца чемпионата мира 2027 года.

На чемпионате Европы грузины попали в группу С с Испанией, Италией, Грецией, Кипром и Боснией и Герцоговиной.