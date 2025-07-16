Инсайдер Крис Хэйнс сообщает, что следствие по делу Терри Розира не завершено

Терри Розир все еще находится под подозрением.

Ранее Шэмс Чарания говорил об отсутствии текущих вопросов к защитнику «Майами» в связи с федеральным расследованием мошенничества на ставках.

Инсайдер Крис Хэйнс заявляет, что следствие по этому делу не остановлено, и Розир остается одним из его объектов.

Информация о возможной причастности баскетболиста появилась в январе. Розир смог закончить сезон с «Хит». У защитника остается еще один год по текущему контракту с зарплатой в 26,6 миллиона долларов.