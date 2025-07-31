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MVP ЧЕ-2018 (U18) Марко Пецарски перешел в АЕК

АЕК подписал Марко Пецарски.

25-летний сербский форвард (208 см) присоединился к греческому клубу до 2027 года, подписав двухлетнее соглашение.

Пецарски привел юниорскую сборную Сербии к званию чемпионов Европы (U18) в 2018 году, став MVP и самым результативным игроком турнира.

На счету игрока 5,6 очка и 3 подбора за 14,5 минуты в среднем в 17 матчах за «Дарушафаку» в прошедшем розыгрыше чемпионата Турции. Начал сезон-2024/25 форвард в «Литкабелисе», где набирал 11,3 очка и 6,8 подбора в 9 матчах Еврокубка.

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НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт АЕКа
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