MVP ЧЕ-2018 (U18) Марко Пецарски перешел в АЕК

АЕК подписал Марко Пецарски.

25-летний сербский форвард (208 см) присоединился к греческому клубу до 2027 года, подписав двухлетнее соглашение.

Пецарски привел юниорскую сборную Сербии к званию чемпионов Европы (U18) в 2018 году, став MVP и самым результативным игроком турнира.

На счету игрока 5,6 очка и 3 подбора за 14,5 минуты в среднем в 17 матчах за «Дарушафаку» в прошедшем розыгрыше чемпионата Турции. Начал сезон-2024/25 форвард в «Литкабелисе», где набирал 11,3 очка и 6,8 подбора в 9 матчах Еврокубка.