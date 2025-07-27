Роб Пелинка: «Маркус Смарт олицетворяет собой то, что значит ставить победу превыше всего»

Роб Пелинка прокомментировал переход Маркуса Смарта в «Лейкерс».

«Добавление в наш состав такого игрока, как Маркус Смарт, позволяет нам соревноваться на самом высоком уровне.

Маркус олицетворяет собой то, что значит ставить победу превыше всего – будь то важные действия в защите или решающие броски в ключевые моменты самых напряженных матчей. Он знает и понимает, что такое победа в плей-офф, и станет ключевым лидером в нашей команде.

Наличие рядом с нашими звездами таких универсальных игроков, как Маркус, критически важно для нашего общего видения того, как мы хотим играть и побеждать в следующем сезоне. Мы, безусловно, приобрели потрясающего игрока», – сказал генеральный менеджер «Лейкерс».