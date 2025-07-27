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Роб Пелинка: «Маркус Смарт олицетворяет собой то, что значит ставить победу превыше всего»

Роб Пелинка прокомментировал переход Маркуса Смарта в «Лейкерс».

«Добавление в наш состав такого игрока, как Маркус Смарт, позволяет нам соревноваться на самом высоком уровне.

Маркус олицетворяет собой то, что значит ставить победу превыше всего – будь то важные действия в защите или решающие броски в ключевые моменты самых напряженных матчей. Он знает и понимает, что такое победа в плей-офф, и станет ключевым лидером в нашей команде.

Наличие рядом с нашими звездами таких универсальных игроков, как Маркус, критически важно для нашего общего видения того, как мы хотим играть и побеждать в следующем сезоне. Мы, безусловно, приобрели потрясающего игрока», – сказал генеральный менеджер «Лейкерс».

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?693 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Lakers Nation
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