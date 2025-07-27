Женская НБА. Акробатический бросок под сирену Рикии Джексон принес «Лос-Анджелесу» победу над «Нью-Йорком», «Вашингтон» разобрался с «Сиэтлом»
«Нью-Йорк» уступил «Лос-Анджелесу», несмотря на 30 очков, 8 подборов и 6 передач Сабрины Ионеску. Форвард «Спаркс» Рикия Джексон принесла своей команде победу, реализовав необычный бросок из-под кольца под сирену. Джексон выпустила мяч от пояса, находясь в вполоборота к кольцу.
«Вашингтон» оказался сильнее «Сиэтла».
Женская НБА
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Нью-Йорк – Лос-Анджелес – 99:101 (20:35, 25:23, 24:16, 30:27)
НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (30 + 8 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Клауд (22 + 9 передач), Джонс (14 + 8 подборов).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Джексон (24), Плам (20 + 8 передач), Хэмби (17 + 10 подборов), Стивенс (17 + 11 подборов).
27 июля. 2.00
Вашингтон – Сиэтл – 69:58 (16:21, 24:14, 20:10, 9:13)
ВАШИНГТОН: Остин (14 + 11 подборов), Саттон (13), Ситрон (11 + 10 подборов), Сайкс (11 + 5 передач).
СИЭТЛ: Огвумике (18 + 5 подборов), Уилер (12), Магбегор (8 + 4 блок-шота), Малонга (8 + 9 подборов).
27 июля. 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.