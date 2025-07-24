«Индиана» подпишет двусторонний контракт с Тейлоном Питером

«Индиана» подпишет соглашение с новичком.

«Пэйсерс» и атакующий защитник Тейлон Питер (23 года, 193 см), выбранный под 54-м номером драфта-2025, договорились о подписании двустороннего контракта.

В прошлом сезоне Питер выступал за университет Либерти, набирая в среднем 13,7 очка за матч, реализуя 57,8% бросков с игры и 45,3% из-за дуги.