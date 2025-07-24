Скаут «Вашингтона»: «Тре Джонсон дал нам то, чего нам не хватало. Чистого «скорера»

«Уизардс» довольны своим молодым составом.

«Если посмотреть парней, которых мы брали на драфте, у нас не хватало именно того, что Тре Джонсон (6-й номер драфта) нам даст.

У нас есть игроки оборонительного плана, плеймейкеры, «снайперы». Тре – чистый «скорер». Он был рожден, чтобы набирать очки. Демонстрирует уверенность с самого первого дня, которая базируется именно на его умении доводить мяч до корзины. Это отличает его от другой молодежи. Он будет особенным», – заявил скаут команды.

Защитник набирал 19,5 очка, 3 подбора, 1,5 передачи и 1 перехват в среднем в 2 матчах Летней лиги в Лас-Вегасе.