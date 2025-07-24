«Дубай» увеличил свой бюджет на сезон с 4 до 16 миллионов евро

«Дубай» дебютирует в Евролиге.

«Мы будем путешествовать больше любого другого спортивного клуба в мире. За сезон мы проведем 23 дня в совокупности в воздухе, 2,5 месяца за пределами Дубая.

7 игроков остались с прошлого сезона, 8 – присоединились. Мы добавим еще одного для полного ростера.

Первый, исторический для нас матч пройдет 30 сентября, когда мы встретимся с «Партизаном».

Наш новый бюджет (с учетом тренеров) составит 16 миллионов евро. Это 11-й показатель в Евролиге , но проблема, как всегда, именно с «Дубаем ».

В прошлом сезоне мы работали с 4 миллионами и были на коне. Мы единственные, кто открыто говорит о финансах, которые полностью вписываются в новые правила Евролиги.

Если бы мы подписали Василие Мицича с предложением уровня «Хапоэля », началась бы паника. Но когда другие делают что-то подобное, это нормально.

Слухи об Андреа Тринкьери на позиции главного тренера тоже ложны.

«Дубай» всегда связывают с бешеными деньгами. Но не деньги определяют наше видение, а видение позволяет получить деньги», – заявил генменеджер Деян Каменяшевич.