Владислав Одиноков перейдет из «Енисея» в «Химки»

Владислав Одиноков будет играть в Суперлиге.

25-летний форвард (202 см) вернется в «Химки », которые покинул в 2021 году.

Одиноков поиграл в МБА, УНИКСе и Енисее , набирая 5,1 очка и 2,3 подбора за 16,7 минуты в среднем за красноярский клуб в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ.