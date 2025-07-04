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Владислав Одиноков перейдет из «Енисея» в «Химки»

Владислав Одиноков будет играть в Суперлиге.

25-летний форвард (202 см) вернется в «Химки», которые покинул в 2021 году.

Одиноков поиграл в МБА, УНИКСе и Енисее, набирая 5,1 очка и 2,3 подбора за 16,7 минуты в среднем за красноярский клуб в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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