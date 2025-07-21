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Летняя лига в Лас-Вегасе. «Шарлотт» справился с «Сакраменто» и впервые в своей истории стал чемпионом, Кон Книппел признан MVP финала

Сегодня прошли последние игры и финал Летней лиги НБА в Лас-Вегасе.

В финальном матче «Шарлотт» одолел «Сакраменто» и впервые в своей истории стал обладателем титула Летней лиги.

«Хорнетс» ударно провели 1-ю четверть (34:18), но «Кингс» смогли вернуться и сократили отставание до 1 очка за 20 секунд до конца. «Шарлотт» довели игру до победы штрафными бросками, реализовав 5 из 6 в последние 10 секунд 4-й четверти.

Новичок «Хорнетс» Кон Книппел получил награду MVP финала, набрав 21 очко (8 из 21 с игры), 5 подборов и 2 передачи.

Летняя лига НБА

Лас-Вегас

Финал

Шарлотт – Сакраменто – 83:78 (34:18, 12:21, 21:17, 16:22)

ШАРЛОТТ: Книппел (21 + 5 подборов), Калкбреннер (15 + 9 подборов), Симпсон (11 + 7 подборов + 5 передач).

САКРАМЕНТО: Джонс (24 + 11 подборов), Картер (13 + 7 передач), Клиффорд (10 + 8 подборов).

21 июля. 5.00

Утешительная сетка

Бостон – Атланта – 101:80 (27:20, 21:19, 23:11, 30:30)

БОСТОН: Вонг (18 + 6 передач), Бриджес (16), Грегг (13 + 8 подборов).

АТЛАНТА: Джонсон (14 + 6 подборов + 3 перехвата), Флэглер (13), Джозеф (11 + 9 подборов).

21 июля. 1.00

Клипперс – Мемфис – 82:105 (23:22, 11:33, 19:25, 29:25)

КЛИППЕРС: Миллер (24 + 6 подборов), Кристи (15 + 5 подборов), Болдуин (10).

МЕМФИС: Бертон (20 + 7 подборов), Смолл (17 + 9 передач), Хинтон (15 + 6 подборов).

21 июля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Летняя лига НБА
результаты
logoСакраменто
logoМемфис
logoБостон
logoАтланта
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