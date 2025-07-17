«Лейкерс» используют драфт-пик 2031 или 2032 года только в обмене суперзвезды

«Лейкерс» будут осторожно действовать на рынке обменов.

По информации источников, клуб определился со стратегией. Организация будет строить свою политику с оглядкой на лето 2027 года, когда на рынок может выйти ряд звезд, включая Николу Йокича и Янниса Адетокумбо .

«Лейкерс» уверены в продлении Луки Дончича и хотят побороться за вторую суперзвезду, которая сделает их реальными претендентами на титул. Команда зарезервировала драфт-пики 1-го раунда 2031 или 2032 года для участия в возможных переговорах по досрочному обмену игрока подобного уровня. «Лейкерс » готовы использовать угрозу переезда звезды в Лос-Анджелес в статусе свободного агента в качестве средства давления на партнера по возможной сделке.