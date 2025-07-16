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Женская НБА. 14+8+7 от Кейтлин Кларк помогли «Индиане» обыграть «Коннектикут», «Лос-Анджелес» победил «Вашингтон»

Ранним утром 16 июля состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.

 «Коннектикут» проиграл «Индиане», «Лос-Анджелес» победил «Вашингтон».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Индиана – 77:85 (28:29, 14:15, 18:18, 17:23)

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (21 + 11 подборов), Лакан (19), Хартли (11), Морроу (7 + 12 подборов)

ИНДИАНА: Митчелл (20), Ховард (18 + 13 подборов), Кларк (14 + 8 подборов + 7 передач), Бостон (11 + 6 подборов), Каннингем (11)

16 июля. 03.00

Лос-Анджелес – Вашингтон – 99:80 (26:22, 33:12, 20:23, 20:23)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (26 + 6 подборов), Джексон (22), Плам (20 + 6 передач), Стивенс (15 + 8 подборов)

ВАШИНГТОН: Остин (16 + 8 подборов), Саттон (14), Эдвардс (13)

16 июля. 05.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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