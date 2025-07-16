Женская НБА. 14+8+7 от Кейтлин Кларк помогли «Индиане» обыграть «Коннектикут», «Лос-Анджелес» победил «Вашингтон»
Ранним утром 16 июля состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Коннектикут» проиграл «Индиане», «Лос-Анджелес» победил «Вашингтон».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Индиана – 77:85 (28:29, 14:15, 18:18, 17:23)
КОННЕКТИКУТ: Чарльз (21 + 11 подборов), Лакан (19), Хартли (11), Морроу (7 + 12 подборов)
ИНДИАНА: Митчелл (20), Ховард (18 + 13 подборов), Кларк (14 + 8 подборов + 7 передач), Бостон (11 + 6 подборов), Каннингем (11)
16 июля. 03.00
Лос-Анджелес – Вашингтон – 99:80 (26:22, 33:12, 20:23, 20:23)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (26 + 6 подборов), Джексон (22), Плам (20 + 6 передач), Стивенс (15 + 8 подборов)
ВАШИНГТОН: Остин (16 + 8 подборов), Саттон (14), Эдвардс (13)
16 июля. 05.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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