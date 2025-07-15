«Пари НН» заключил контракт с разыгрывающим «Нанси» Айзейей Вашингтоном

Американский защитник продолжит карьеру в клубе из Нижнего Новгорода.

«Пари НН» объявил о подписании 1-летнего соглашения с Айзейей Вашингтоном (26 лет, 185 см).

Прошлый сезон игрок провел во Франции, выступая за «Нанси». Разыгрывающий принял участие в в 29 матчах, набирая в среднем 8,7 очка, 2 подбора и 2,9 передачи за 19 минут на паркете.