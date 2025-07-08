«Пари НН» подписал контракт с Артемом Коваленко

Артем Коваленко стал игроком «Пари НН».

20-летний центровой (206 см, 107 кг) и «Пари НН» заключили контракт на один год с опцией продления еще на год.

Прошлый сезон Коваленко провел в молодежной команде нижегородского клуба, заняв четвертое место в Единой молодежной лиге ВТБ. Средняя статистика игрока составила 8,6 очка, 5,5 подбора и 1,6 передачи за матч.