«Пари НН» подписал контракт с Артемом Коваленко
Артем Коваленко стал игроком «Пари НН».
20-летний центровой (206 см, 107 кг) и «Пари НН» заключили контракт на один год с опцией продления еще на год.
Прошлый сезон Коваленко провел в молодежной команде нижегородского клуба, заняв четвертое место в Единой молодежной лиге ВТБ. Средняя статистика игрока составила 8,6 очка, 5,5 подбора и 1,6 передачи за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости