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«Пари НН» подписал контракт с Артемом Коваленко

Артем Коваленко стал игроком «Пари НН».

20-летний центровой (206 см, 107 кг) и «Пари НН» заключили контракт на один год с опцией продления еще на год.

Прошлый сезон Коваленко провел в молодежной команде нижегородского клуба, заняв четвертое место в Единой молодежной лиге ВТБ. Средняя статистика игрока составила 8,6 очка, 5,5 подбора и 1,6 передачи за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Пари Нижнего Новгорода»
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