Джейлен Грин: «Рокетс» пытались обменять меня еще с прошлого года. Я не парюсь»

Защитник спокойно воспринял переход в «Санс».

«Да, я чувствовал, что это может произойти. «Рокетс» пытались обменять меня еще с прошлого года. Я не парюсь. Это ради блага команды. Я понимаю, что в конце концов это бизнес. Я не могу контролировать свои чувства. Что будет, то будет. В конце концов у меня все еще есть возможность играть в баскетбол», – сказал 23-летний баскетболист.

Джейлен Грин был выбран «Хьюстоном » под вторым номером на драфте 2021 года. После 4 лет в команде «Рокетс» отправили его в «Финикс » в рамках сделки по Кевину Дюрэнту.

В прошлом сезоне Грин отыграл за «Хьюстон» 82 матча, в среднем набирая 21 очко, 4,6 подбора и 3,4 передачи.