Джейкоб Топпин подписал новый двусторонний контракт с «Хоукс»
Джейкоб Топпин еще раз попробует пробиться в состав в «Атланте».
Участник конкурса данков 2024 года провел два сезона в лиге, отыграв 26 матчей. Топпин получал минимальное игровое время в «Никс» и был отчислен в марте этого года. Форвард (25 лет, 203 см) подписал двусторонний контракт с «Атлантой» и вышел на паркет в 1-м матче, набрав 17 очков, 4 подбора и 2 передачи за 27 минут.
«Хоукс» заключили с игроком новое двустороннее соглашение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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