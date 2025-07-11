Джейкоб Топпин подписал новый двусторонний контракт с «Хоукс»

Джейкоб Топпин еще раз попробует пробиться в состав в «Атланте».

Участник конкурса данков 2024 года провел два сезона в лиге, отыграв 26 матчей. Топпин получал минимальное игровое время в «Никс» и был отчислен в марте этого года. Форвард (25 лет, 203 см) подписал двусторонний контракт с «Атлантой» и вышел на паркет в 1-м матче, набрав 17 очков, 4 подбора и 2 передачи за 27 минут.

«Хоукс» заключили с игроком новое двустороннее соглашение.