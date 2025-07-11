  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мэт Ишбиа пригласил Мэйтина Кливза, еще одного знакомого по Мичиган Стэйт, в тренерский штаб «Финикса»
6

Мэт Ишбиа пригласил Мэйтина Кливза, еще одного знакомого по Мичиган Стэйт, в тренерский штаб «Финикса»

Мэйтин Кливз присоединился к «Санз» в качестве тренера по развитию.

47-летний бывший баскетболист был партнером владельца клуба Мэта Ишбиа по чемпионскому составу Мичиган Стэйт 2000 года.

Кливз был выбран 14-м на драфте того же года и провел 6 сезонов в НБА, набирая 3,6 очка в среднем в 167 матчах.

После этого он провел некоторое время за рубежом, включая год в УНИКСе.

Кливз работал в ипотечной компании Ишбии в качестве «тренера по лидерству» с 2019 года. Теперь он станет заниматься развитием баскетболистов в системе «Финикса».

Среди других знакомых Ишбии по Мичиган Стэйт, занявших должность в «Санз», генменеджер Брайан Грегори, главный тренер Джордан Отт и специалист по оценке персонала в фарм-клубе Чарли Белл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
logoНБА
переходы
logoФиникс
Мэйтин Кливз
Мэтью Ишбиа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Миннесота» переплатила Риду, а «Лейкерс» напрасно ищут спасения в Эйтоне. Первые выводы по межсезонью
27вчера, 13:05
Девин Букер согласовал продление контракта с «Финиксом» на 2 года и 145 миллионов долларов, обновив рекорд по зарплате в НБА
7110 июля, 04:20
Айзейя Ливерс подпишет двусторонний контракт с «Финиксом»
8 июля, 15:43
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» встретится с «Атлантой», «Сиэтл» примет «Коннектикут»
вчера, 21:01
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Юта» встретится с «Шарлотт» Кона Книппела, «Вашингтон» Тре Джонсона сыграет с «Финиксом» Хамана Малуача и другие матчи
10вчера, 21:01Live
Дэрил Мори о потере Гершона Ябуселе: «Отстой, но нам надо сохранить Квентина Граймса»
1вчера, 20:28
Айзейя Джексон подпишет контракт с «Индианой» на 3 года и 21 миллион долларов
вчера, 19:59
Жорди Фернандес: «Майк Браун никогда не боялся перемен, всегда становился лучше и теперь стал тренером особенной команды»
вчера, 19:44
Деннис Шредер: «Мне очень важно, что «Кингз» выбрали меня. Сделаю все ради команды»
7вчера, 19:25
Джон Гамбадоро: «Лейкерс» хотели бы расстаться с Леброном Джеймсом как можно быстрее»
13вчера, 19:08
«Олимпиакос» включился в борьбу за Василие Мицича
вчера, 18:45
Никола Джуришич подписал стандартный контракт с «Атлантой» на 3 года и 5,95 миллиона долларов
2вчера, 18:05
Марк Кьюбан о дебюте Купера Флэгга: «Заставляет вспомнить историю Кобе Брайанта. Но Купер уже умеет отдавать передачи и защищаться»
7вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Донован Митчелл обручился с певицей Коко Джонс
2вчера, 20:59
«Миннесота» будет проводить аукционы во время матча на места ближе к площадке от ушедших зрителей
5вчера, 20:45
Эйс Бэйли пропустит матч Летней лиги против «Шарлотт» из-за травмы паха
вчера, 20:14
Даниил Коско продолжит выступление за «Локомотив-Кубань»
вчера, 18:14
«Париж» официально расстался с разыгрывающим Маодо Ло
вчера, 16:59Фото
Джевон Смолл (48-й драфт-пик) подписал двусторонний контракт с «Мемфисом»
вчера, 16:35
«Маккаби Тель-Авив» склоняется в сторону переноса домашних матчей Евролиги в Дубай
вчера, 16:02
«Жальгирис» официально расстался с 4 американскими игроками: Данстоном, Мэнеком, Вонгом и Митчеллом
вчера, 13:59Фото
Тайсон Перес продлил контракт с «Уникахой» до 2029 года
вчера, 13:46Фото
Кобе Сэндерс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»
вчера, 13:33