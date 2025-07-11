Мэт Ишбиа пригласил Мэйтина Кливза, еще одного знакомого по Мичиган Стэйт, в тренерский штаб «Финикса»
Мэйтин Кливз присоединился к «Санз» в качестве тренера по развитию.
47-летний бывший баскетболист был партнером владельца клуба Мэта Ишбиа по чемпионскому составу Мичиган Стэйт 2000 года.
Кливз был выбран 14-м на драфте того же года и провел 6 сезонов в НБА, набирая 3,6 очка в среднем в 167 матчах.
После этого он провел некоторое время за рубежом, включая год в УНИКСе.
Кливз работал в ипотечной компании Ишбии в качестве «тренера по лидерству» с 2019 года. Теперь он станет заниматься развитием баскетболистов в системе «Финикса».
Среди других знакомых Ишбии по Мичиган Стэйт, занявших должность в «Санз», генменеджер Брайан Грегори, главный тренер Джордан Отт и специалист по оценке персонала в фарм-клубе Чарли Белл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
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