Тренер «Далласа» Джош Брогхамер: «Райан Нембхард жесткий, умный, оттесняет больших парней и принимает верные решения»

Райан Нембхард выделился в матче против «Лейкерс».

22-летний разыгрывающий (183 см) набрал 21 очко, 4 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 32,5 минуты Летней лиге.

Нембхард не был выбран на драфте-2025, но подписал двустороннее соглашение с «Мэверикс». Тренер команды Летней лиги Джош Брогхамер высоко оценил новичка.

«Его игра говорит сама за себя. Обычно приходится убирать низкорослых игроков под конец матча, чтобы останавливать соперника в защите, но его хочется оставить. Он жесткий, умный, выбирает правильные решения, сражается. Постоянно вытесняет игроков больше него, они валятся на паркет, а он стоит на ногах.

Потрясающая игра от него», – заявил тренер.