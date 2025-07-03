Крис Дуарте продолжит карьеру в «Уникахе»

Крис Дуарте переезжает в Европу.

28-летний защитник (196 см) подписал контракт с испанской «Уникахой».

Дуарте был выбран 13-м на драфте-2021 НБА и провел 4 сезона в лиге, выступая за «Индиану», «Сакраменто» и «Чикаго».

Баскетболист набирал 2,1 очка и 1,2 подбора за 4,4 минуты в среднем в «Буллз» в 17 матчах прошедшего чемпионата.