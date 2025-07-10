Фил Хэнди и Попай Джонс присоединятся к тренерскому штабу «Далласа»
«Мэверикс» продолжают усиливать свою тренерскую команду.
После присоединения Фрэнка Вогеля в качестве главного ассистента Джейсона Кидда и найма тренера по броскам Майка Пенберти клуб договорился еще с двумя специалистами.
Фил Хэнди работал в качестве ассистента в «Лейкерс», «Кавальерс» и «Рэпторс». Он был уволен из «Лейкерс» в 2024 году вместе с командой Дарвина Хэма. Последним местом его работы стала женская лига 3х3 Unrivaled.
Попай Джонс отыграл в НБА 11 лет и работал в качестве ассистента в «Нетс», «Индиане» и «Филадельфии», после чего присоединился к «Денверу» (2021-25), которому помог стать чемпионом.
Джонс ушел в рамках кадровых перестановок в «Наггетс», которые инициировало увольнение главного тренера Майка Мэлоуна.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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