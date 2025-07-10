Лучший тренер и менеджер НБА сезона-1983/84 Фрэнк Лейден умер в возрасте 93 лет
Фрэнк Лейден ушел из жизни.
Наибольший след в НБА он оставил в истории «Юты». Специалист пришел в клуб на должность генменеджера и возглавлял его в этом качестве с 1979 по 1987 год.
Лейден также тренировал команду с 1981 по 1989 год.
В сезоне-1984/85 он был признан одновременно лучшим тренером и менеджером года.
Лейден находится на 3-м месте в истории «Джаз» по количеству побед (277) в качестве главного тренера, он впервые вывел команду в стадию плей-офф (1983/84) и продолжал добиваться этого результата в каждом следующем сезоне.
Одним из важнейших его достижений в роли руководителя стало участие в выборе Джона Стоктона (16-й пик, 1984) и Карла Мэлоуна (13-й пик, 1985).
Лейден умер в возрасте 93 лет.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Юты»
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