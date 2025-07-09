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Бен Маклемор приговорен к восьми годам тюрьмы за изнасилование

Бен Маклемор приговорён к 100 месяцам тюрьмы.

В среду судья приговорил Бена Маклемора к более чем восьми годам лишения свободы в тюрьме штата Орегон. Бывший игрок НБА был признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 21-летней девушки на вечеринке в доме в Лейк-Освего в 2021 году.

На прошлой неделе присяжные окружного суда округа Клакамас признали 32-летнего Маклемора, не игравшего в НБА с 2022 года, виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании первой степени, одному пункту обвинения в незаконном половом акте первой степени и одному пункту обвинения в сексуальном насилии второй степени.

Маклемор провел в НБА девять сезонов, сыграв 556 матчей и набирая в среднем 9,0 очка за встречу. Защитник был выбран «Сакраменто» под седьмым номером на драфте 2013 года.

В сезоне-2024/25 Маклемор выступал в Турции за «Меркезефенди».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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