Джеймс Джонс покинет «Финикс» и станет новым исполнительным вице-президентом НБА
Джеймс Джонс заменит Джо Дюмарса в руководстве НБА.
Бывший генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс покинет «Санз» и перейдет во фронт-офис лиги, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
44-летний специалист заменит Джо Дюмарса и станет новым исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям НБА.
Джонс работал генеральным менеджером «Финикса» с 2019 года. Недавно он был переведен на должность старшего консультанта. Его место занял Брайан Грегори.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости