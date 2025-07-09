Джеймс Джонс покинет «Финикс» и станет новым исполнительным вице-президентом НБА

Джеймс Джонс заменит Джо Дюмарса в руководстве НБА.

Бывший генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс покинет «Санз» и перейдет во фронт-офис лиги, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

44-летний специалист заменит Джо Дюмарса и станет новым исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям НБА .

Джонс работал генеральным менеджером «Финикса » с 2019 года. Недавно он был переведен на должность старшего консультанта. Его место занял Брайан Грегори.