«Вашингтон» готов обменять Малкольма Брогдона по схеме «сайн-энд-трейд»

«Уизардс» выразили готовность к сделке с участием защитника.

По информации инсайдера Джйека Фишера, «Вашингтон » открыт к обсуждению «сайн-энд-трейд» сделок по Малкольму Брогдону .

В список клубов, проявивших интерес к 32-летнему защитнику, входят «Клипперс», «Финикс », «Лейкерс», а также «Голден Стэйт», «Миннесота», «Новый Орлеан», «Сакраменто» и «Милуоки».

В прошлом сезоне Брогдон сыграл 24 матча за «Уизардс», набирая в среднем 12,7 очка и 4,1 передачи за 23,5 минуты при 43,3% реализации с игры и лишь 28,6% с трехочковой дистанции. За последние два года он провел всего 63 игры.