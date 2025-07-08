«Вашингтон» готов обменять Малкольма Брогдона по схеме «сайн-энд-трейд»
«Уизардс» выразили готовность к сделке с участием защитника.
По информации инсайдера Джйека Фишера, «Вашингтон» открыт к обсуждению «сайн-энд-трейд» сделок по Малкольму Брогдону.
В список клубов, проявивших интерес к 32-летнему защитнику, входят «Клипперс», «Финикс », «Лейкерс», а также «Голден Стэйт», «Миннесота», «Новый Орлеан», «Сакраменто» и «Милуоки».
В прошлом сезоне Брогдон сыграл 24 матча за «Уизардс», набирая в среднем 12,7 очка и 4,1 передачи за 23,5 минуты при 43,3% реализации с игры и лишь 28,6% с трехочковой дистанции. За последние два года он провел всего 63 игры.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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