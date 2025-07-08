3

«Вашингтон» готов обменять Малкольма Брогдона по схеме «сайн-энд-трейд»

«Уизардс» выразили готовность к сделке с участием защитника.

По информации инсайдера Джйека Фишера, «Вашингтон» открыт к обсуждению «сайн-энд-трейд» сделок по Малкольму Брогдону

В список клубов, проявивших интерес к 32-летнему защитнику, входят «Клипперс», «Финикс », «Лейкерс», а также «Голден Стэйт», «Миннесота», «Новый Орлеан», «Сакраменто» и «Милуоки».

В прошлом сезоне Брогдон сыграл 24 матча за «Уизардс», набирая в среднем 12,7 очка и 4,1 передачи за 23,5 минуты при 43,3% реализации с игры и лишь 28,6% с трехочковой дистанции. За последние два года он провел всего 63 игры.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4771 голос
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoВашингтон
logoМалкольм Брогдон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэма Уитмора едва не обменяли в «Финикс» в сделке с Кевином Дюрэнтом
96 июля, 16:27
«Хьюстон» обменял Кэма Уитмора в «Вашингтон» на два пика 2-го раунда
395 июля, 20:17
Кайри Ирвинг: «Я обязан отдать должное Джону Уоллу. Он задал планку, соперничество с ним сделало меня тем, кто я есть сегодня»
195 июля, 06:49
Главные новости
«Голден Стэйт» представил трибьют-видео Кевона Луни
10 минут назадВидео
«Индиана» узнала о переходе Майлза Тернера в «Милуоки» из поста Шэмса Чарании
8сегодня, 06:41
Брайан Уиндхорст: «Мистер Йокич очень доволен действиями «Наггетс»
1сегодня, 06:13
Брайс Сенсабо набрал 37 очков за 27 минут и помог «Юте» обыграть «Мемфис» в Летней лиге
5сегодня, 05:49Видео
Эйс Бэйли набрал 18 очков в матче Летней лиги против «Мемфиса»
7сегодня, 05:35Видео
Женская НБА. 36 очков Уиткомб и трипл-дабл Томас помогли «Финиксу» разгромить «Даллас», «Атланта» победила «Голден Стэйт»
сегодня, 05:09
Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. 37 очков Брайса Сенсабо помогли «Юте» с минимальным преимуществом одолеть «Мемфис», «Филадельфия» уступила «Оклахоме»
8сегодня, 04:55
Василие Мицич договорился о выкупе контракта с «Милуоки»
6сегодня, 04:35
Кайл Лаури подпишет 1-летний контракт с «Филадельфией»
2сегодня, 04:10
Паоло Банкеро подпишет 5-летнее продление на 239 млн долларов
13вчера, 23:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» расстался с форвардом Дайшоном Пьером
вчера, 20:35Фото
Никола Йокич порадовался победе своей лошади
7вчера, 17:12Видео
«Новый Орлеан» подписал 4-летний контракт на 8,7 миллиона с Майкой Пиви (40-й номер драфта-2025)
6вчера, 16:25
Тони Джекири выбрал ЦСКА, несмотря на предложения из Евролиги и Еврокубка
5вчера, 16:09
Брайан Ангола перешел в «Гран-Канарию»
вчера, 15:59Фото
Джалил Окафор продолжит карьеру в Японии
7вчера, 15:32Фото
Масаи Уджири попрощался с «Торонто» в трибьют-видео
вчера, 14:47Видео
Костас Адетокумбо близок к переходу в «Олимпиакос»
вчера, 14:14
Давиде Моретти перешел из «Венеции» в «Триест»
вчера, 13:44Фото
Си Джей Массинбург вернулся в «Брешию» из «Бахчешехира»
вчера, 13:15Фото