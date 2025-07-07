«Клипперс» не хотели давать Норману Пауэллу долгосрочное продление

Норман Пауэлл оказался в «Майами» в результате трехстороннего обмена.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Клипперс » не хотели давать 31-летнему защитнику новое длительное соглашение. У Пауэлла остается один год по текущему контракту c зарплатой в 20,4 миллиона долларов.

Пауэлл провел выдающуюся первую половину регулярного чемпионата, но травма и возвращение Кавая Ленарда в состав плохо повлияли на его эффективность.

Защитник набирал 21,8 очка, реализуя 48,4% бросков с игры и 41,8% из-за дуги в «регулярке», но только 16 очков при 47,2% с игры и 35% из-за дуги в плей-офф.

«Клипперс» видят основной задачей подготовку к межсезонью 2027 года, когда закончатся контракты Ленарда и Джеймса Хардена , и высвобождение к этому сроку существенного места под потолком зарплат.