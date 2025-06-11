«Црвена Звезда» нацелилась на центрового «Галатасарая» Эбуку Изунду

Эбука Изунду может дебютировать в Евролиге.

28-летний центровой из Нигерии успешно выступил в Лиге чемпионов за «Галатасарай», набирая 9,5 очка и 7 подбора при 72,9% точности с игры за 19 минут в среднем. Изунду оформил 3 дабл-дабла – лучший показатель в турнире.

Изунду помог своей команде добраться до финала Лиги чемпионов, где они уступили «Уникахе».

В услугах центрового заинтересована сербская «Црвена Звезда».