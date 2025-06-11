«Црвена Звезда» нацелилась на центрового «Галатасарая» Эбуку Изунду
Эбука Изунду может дебютировать в Евролиге.
28-летний центровой из Нигерии успешно выступил в Лиге чемпионов за «Галатасарай», набирая 9,5 очка и 7 подбора при 72,9% точности с игры за 19 минут в среднем. Изунду оформил 3 дабл-дабла – лучший показатель в турнире.
Изунду помог своей команде добраться до финала Лиги чемпионов, где они уступили «Уникахе».
В услугах центрового заинтересована сербская «Црвена Звезда».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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