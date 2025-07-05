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Донни Нельсон об обмене Луки Дончича из «Далласа»: «Важно относиться к таким игрокам с уважением.»

Донни Нельсон высказался об обмене Луки Дончича из «Далласа» в «Лейкерс».

«Конечно, это НБА, и обмены случаются, игроки приходят и уходят. Но при всем уважении, вы должны понимать, что некоторые игроки отличаются, они особенные и даже более важны для окружения и общества. Важно относиться к таким игрокам с уважением.

Вот почему было столько разочарования после того, что случилось с Лукой. Не только мое разочарование, но и всеобщее разочарование. Может ли такое случиться в «Реале»? Никогда. И этого бы не произошло, когда я был в «Далласе».

В годы моего пребывания в «Далласе» мы всегда думали о том, что важно для этого сообщества. Мы считали игроков частью этого сообщества. Никогда не было такого, что мы шли к одному из наших банкоматов, покупали игрока, использовали, пока он был максимально полезен, а затем выбрасывали его.

Мы провели с Дирком Новицки 21 год, и последние три года он был с нами из чистого уважения. Такие люди заслуживают прощаться на своих условиях и в соответствии со своими желаниями, и каждый заслуживает достойных похорон – и в переносном, и буквальном смысле», – сказал бывший генеральный менеджер «Далласа», ныне специальный советник сборной Словении.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3832 голоса
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Ekipa 24
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