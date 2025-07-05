Женская сборная России U20 дважды уступила резервной команде Венгрии
Женская сборная России до 20 лет провела два товарищеских матча с Венгрией.
Команда Элен Шакировой дважды потерпела поражение в товарищеских матчах против резервной команды Венгрии.
Товарищеские матчи
Россия U20 – Венгрия U20 – 53:108 (20:22, 11:27, 6:29, 16:30)
РОССИЯ: Астахова (14 + 6 подборов), К. Шопот (8), Щеколдина (7), Баженова (6), Ляшенко (5), Седякина (4), А. Шопот (4), Сударикова (3), Ячменникова (2), Захарова (0), Камашева (0), Петрова (0).
ВЕНГРИЯ Красовец (14).
4 июля. 16:00
Россия U20 – Венгрия U20 – 61:81 (14:9, 20:26, 12:22, 15:24)
РОССИЯ: Ячменникова (13 + 5 подборов), Астахова (9 + 5 подборов), Ляшенко (8 + 8 подборов), Сударикова (8 + 4 подбора), Седякина (6), Щеколдина (6), К. Шопот (5), А. Шопот (3), Камашева (3).
ВЕНГРИЯ: Домбай (14)
5 июля. 16:30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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